Серпуховской подрывник был на хорошем счету у учителей гимназии

Выпускник православной гимназии, который устроил взрыв в монастыре Серпухова, учился там с восьмого класса, никаких отрицательных эмоций у учителей он не вызывал. Об этом сообщила замглавы администрации Серпухова Ольга Сидоркина в беседе с «Радио 1».

По ее словам, молодой человек был тихим и спокойным.

РПЦ проведёт отдельную проверку после трагедии в монастыре Серпухова

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:ВзрывСерпуховРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры