Серпуховской подрывник был на хорошем счету у учителей гимназии
Выпускник православной гимназии, который устроил взрыв в монастыре Серпухова, учился там с восьмого класса, никаких отрицательных эмоций у учителей он не вызывал. Об этом сообщила замглавы администрации Серпухова Ольга Сидоркина в беседе с «Радио 1».
По ее словам, молодой человек был тихим и спокойным.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.
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