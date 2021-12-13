Серпуховской подрывник был на хорошем счету у учителей гимназии

Выпускник православной гимназии, который устроил взрыв в монастыре Серпухова, учился там с восьмого класса, никаких отрицательных эмоций у учителей он не вызывал. Об этом сообщила замглавы администрации Серпухова Ольга Сидоркина в беседе с «Радио 1».

По ее словам, молодой человек был тихим и спокойным.