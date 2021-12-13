РПЦ проведёт отдельную проверку после трагедии в монастыре Серпухова

Российская православная церковь проведёт проверку в серпуховском монастыре, в котором прогремел взрыв. Об этом рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Легойда подчеркнул, что искренне сочувствует всем пострадавшим во время трагедии. «Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем», – отметил Легойда в беседе с «Радио1».

13 декабря в Введенском Владычном женском монастыре взорвалось самодельное взрывное устройство. Взрыв организовал 18-летний воспитанник церковной гимназии монастыря. В результате трагедии пострадали 13 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РПЦ
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