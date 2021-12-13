«Ужасное отношение»: Кураева после взрыва поразили отзывы о гимназии при Серпуховском монастыре

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии на территории Серпуховского монастыря обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.

В Серпуховском женском монастыре 13 декабря произошел взрыв. Подросток, который был воспитанником церковно-приходской школы при обители, привел в действие самодельное взрывное устройство. По последним данным, устроивший взрыв подросток погиб, 12 человек пострадали.