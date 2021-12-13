«Ужасное отношение»: Кураева после взрыва поразили отзывы о гимназии при Серпуховском монастыре
Запрещенный в служении протодиакон с сожалением констатировал, что «Колумбайн» добрался и до приходских стен.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии на территории Серпуховского монастыря обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.
В Серпуховском женском монастыре 13 декабря произошел взрыв. Подросток, который был воспитанником церковно-приходской школы при обители, привел в действие самодельное взрывное устройство. По последним данным, устроивший взрыв подросток погиб, 12 человек пострадали.
«Это безобразнейшее преступление. Весь этот «Колумбайн» не остался уделом чисто светских учебных заведений, а пришел к нам, в том числе, и в монастырские стены. Помимо школьных документов, правил и установлений в этой школе есть правила гимназистов. Нужно приходить за 20 минут до начала занятий, дальше следует утренняя молитва. Утренняя, дневная и вечерняя трапеза проходят в тишине. В гимназии строго запрещается жевательная резинка, не рекомендуется приносить сладости, чипсы и так далее. Если поискать, то есть отзывы о том, что отношение к ученикам ужасное. О любой школе ученики могут писать подобное, но такие отзывы нужно принять во внимание при расследовании произошедшего события, потому что сегодняшний "отзыв" оказался не письменный, но очень громкий», - отметил Кураев.
По его словам, в гимназии учатся как мальчики, так и девочки. Как и в обычную школу, туда принимаются в основном дети из окрестного микрорайона и только на свободные места.
«В этом монастыре нет монахинь среди преподавателей, то есть монастырь дает площадку, какие-то финансовые возможности. Учителя все женщины, там только один мужчина, кажется, преподаватель. Все учителя там профессионалы со стажем, обычные светские мирские люди. Но даже по правилам видно, что это советская школа в наиболее строгом виде: мальчик должен выглядеть опрятно, волосы аккуратно пострижены, прическа не должна быть вызывающей, во второй половине дня платье или сарафан не выше колена, на спинку стула не откидывайся, ногтей на руках не осматривай», - заключил Кураев.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что бывшего воспитанника Серпуховского монастыря могла толкнуть на преступление обстановка в обществе, которую транслируют СМИ.
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