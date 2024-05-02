Сальдо: Один человек погиб при обстреле автомобиля в Херсонской области
2 мая 202420:14
Один человек погиб в результате обстрела ВСУ автомобиля в селе Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своих соцсетях.
По его словам, при украинском обстреле также еще один человек получил ранения.
Сальдо также отметил, что в Голопристанском округе регионе украинские удары привели к двум лесным пожарам площадью два гектара.
Ранее стало известно, что военные Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru