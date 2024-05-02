Сальдо: Один человек погиб при обстреле автомобиля в Херсонской области

По его словам, при украинском обстреле также еще один человек получил ранения.

Сальдо также отметил, что в Голопристанском округе регионе украинские удары привели к двум лесным пожарам площадью два гектара.

Ранее стало известно, что военные Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, напоминает «Радиоточка НСН».

