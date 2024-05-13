Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Семь мирных жителей пострадали при обстреле украинской стороной Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: при обстреле Белгорода со стороны Украины пострадали 19 человек

По его словам, два человека получили черепно-мозговые травмы, они в тяжелом состоянии. Еще четверо человек пострадали от осколков. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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