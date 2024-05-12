Гладков: при обстреле Белгорода со стороны Украины пострадали 19 человек

Губернатор уточнил, что это предварительные данные. Среди пострадавших - двое детей.

По его словам, спасатели пока не обнаружили погибших. На месте обрушения части многоквартирного дома на улице Щорса работают сотрудники МЧС.

«В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей», - добавил Гладков.

По информации Минобороны, в воскресенье над Белгородской областью сбили шесть украинских ракет «Точка-У», четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Вампир» и два снаряда установки «Ольха», передает «Радиоточка НСН».

