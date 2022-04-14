Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов также не зафиксировано.

«Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшено. Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома», - отметил Гладков.

Он добавил, что в настоящее время оба села находятся под дополнительной охраной.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обстрел посёлка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими был осуществлён с использованием двух боевых вертолётов.

