СК РФ возбудил дело по факту обстрела ВСУ посёлка в Брянской области
Обстрел посёлка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими был осуществлён с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что 14 апреля вертолёты ВСУ «незаконно вторглись в воздушное пространство России» и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам.
«В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребёнок 2020 года рождения», - отметили в ведомстве.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о начале восстановительных работ на нефтебазе, пострадавшей 1 апреля от украинского авиаудара, сообщает RT.
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