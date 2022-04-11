Губернатор Белгородской области перевел органы власти на круглосуточную работу

Работники правительства и муниципальных образований Белгородской области переведены на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой», - сказал Гладков.

По его словам, ситуация в регионе непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Он подчеркнул, что власти региона готовы к решению «любых самых сложных задач».

Ранее Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ГубернаторБелгородРоссия
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