Губернатор Белгородской области перевел органы власти на круглосуточную работу
Работники правительства и муниципальных образований Белгородской области переведены на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой», - сказал Гладков.
По его словам, ситуация в регионе непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Он подчеркнул, что власти региона готовы к решению «любых самых сложных задач».
Ранее Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей.
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