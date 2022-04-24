Село Отрадное Белгородской области обстреляно со стороны Украины

«К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках».

По данным главы администрации Краснооктябрьского поселения Ивана Кравченко, снаряд упал на поле, вдали от жилья. Повреждений зданий и пострадавших нет.

Ранее более 40 домов и 36 машин были повреждены в результате обстрелов, осуществлявшихся с украинской стороны. Такие данные привел глава области Вячеслав Гладков.

