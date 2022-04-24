Село Отрадное Белгородской области обстреляно со стороны Украины

Глава Белгородского района под Белгородом, где со стороны Украины обстреляли село Отрадное, подтвердил и уточнил данные на своей странице в сети «ВКонтакте».

Женщина пострадала при обстреле села под Белгородом со стороны Украины

«К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках».

По данным главы администрации Краснооктябрьского поселения Ивана Кравченко, снаряд упал на поле, вдали от жилья. Повреждений зданий и пострадавших нет.

Ранее более 40 домов и 36 машин были повреждены в результате обстрелов, осуществлявшихся с украинской стороны. Такие данные привел глава области Вячеслав Гладков.

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ФОТО: Андрей Рыжков
ТЕГИ:РакетаОбстрелБелгород
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