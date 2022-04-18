Более 40 домов повреждены при обстрелах в Белгородской области
Более 40 домов и 36 машин были повреждены в результате обстрелов, осуществлявшихся с украинской стороны. Такие данные привел глава области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, село Журавлевка пострадало наиболее всего. Он отметил, что в каких-то домах выбиты стекла, где-то сломаны заборы.
Гладков добавил, что шесть домов нуждаются в фундаментальной восстановлении.
Глава региона также заявил, что большинство людей были вывезены из поселка, но в нем остаются люди пожилого возраста, которые не захотели покидать свои дома.
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