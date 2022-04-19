Женщина пострадала при обстреле села под Белгородом со стороны Украины
Село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Позже стало известно, что из-за обстрела пострадала местная жительница. Женщине оказали медицинскую помощь, пишет Газета.ру.
На минувшей неделе стало известно об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в приграничном районе Белгородской области. Пострадавших и погибших среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов не зафиксировано, напоминает РЕН ТВ.
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