Сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль
2 июля 202414:42
Сель смыл в киргизское озеро Иссык-Куль лагерь туристов из России. Об этом сообщил портал Vesti.kg.
Отмечается, что на берегу озера отдыхали 11 россиян. Никто из них чудом не пострадал в результате инцидента.
Прибывшие спасатели эвакуировали отдыхающих и разместили их в общежитии в населенном пункте Боконбаево.
Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Ноокатском районе в Ошской области Киргизии после схода селей и гибели людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru