Сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль

Сель смыл в киргизское озеро Иссык-Куль лагерь туристов из России. Об этом сообщил портал Vesti.kg.

В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель

Отмечается, что на берегу озера отдыхали 11 россиян. Никто из них чудом не пострадал в результате инцидента.

Прибывшие спасатели эвакуировали отдыхающих и разместили их в общежитии в населенном пункте Боконбаево.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Ноокатском районе в Ошской области Киргизии после схода селей и гибели людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияРоссийские ТуристыКиргизия

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