В Ноокатском районе Киргизии ввели режим ЧС после схода селя и гибели семи человек

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Ноокатском районе в Ошской области Киргизии после схода селей и гибели людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизское МЧС.

По предварительным данным, из-за схода селевых потоков после обильных дождей погибли семь человек, были подтоплены несколько десятков жилых домов и дорог, повреждены два моста.

Как отметил представитель МЧС Киргизии, в Ноокатский район для ликвидации последствий ЧП направили отряды ведомства.

Ранее сель сошел на трассу в Углегорском районе Сахалина, был объявлен режим ЧС, оперативные службы вели разбор завалов.

