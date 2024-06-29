В Ноокатском районе Киргизии ввели режим ЧС после схода селя и гибели семи человек
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Ноокатском районе в Ошской области Киргизии после схода селей и гибели людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизское МЧС.
По предварительным данным, из-за схода селевых потоков после обильных дождей погибли семь человек, были подтоплены несколько десятков жилых домов и дорог, повреждены два моста.
Как отметил представитель МЧС Киргизии, в Ноокатский район для ликвидации последствий ЧП направили отряды ведомства.
Ранее сель сошел на трассу в Углегорском районе Сахалина, был объявлен режим ЧС, оперативные службы вели разбор завалов.
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