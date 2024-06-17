В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель
17 июня 202416:02
В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель, пишут местные СМИ и публикуют кадры засыпанной дороги.
По данным СМИ, объявлен режим ЧС. На месте работают оперативные службы. Идет разбор завалов.
Официальной информации пока нет.
В феврале на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Лоо сошел сель, из-за ЧП задержали шесть пассажирских поездов, напоминает «360».ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru