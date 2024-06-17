В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель

В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель, пишут местные СМИ и публикуют кадры засыпанной дороги.

На трассе Джубга - Сочи сошел сель

По данным СМИ, объявлен режим ЧС. На месте работают оперативные службы. Идет разбор завалов.

Официальной информации пока нет.

В феврале на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Лоо сошел сель, из-за ЧП задержали шесть пассажирских поездов, напоминает «360».ru.

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ФОТО: Телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
ТЕГИ:ПроисшествияСахалин

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