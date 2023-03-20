ЕК выделит Турции и Сирии деньги на восстановление после землетрясений

Выступая в Брюсселе она отметила, что Сирия также получит деньги на гуманитарную помощь и первоначальное восстановление - Еврокомиссия выделит ей 108 млн евро

«Помимо этого, страны Евросоюза и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы», - добавила она.

Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесённый республике землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.