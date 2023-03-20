ЕК выделит Турции и Сирии деньги на восстановление после землетрясений
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на восстановление после землетрясений Турции будет выделен кредит на один млрд евро, сообщает ТАСС.
Выступая в Брюсселе она отметила, что Сирия также получит деньги на гуманитарную помощь и первоначальное восстановление - Еврокомиссия выделит ей 108 млн евро
«Помимо этого, страны Евросоюза и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы», - добавила она.
Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесённый республике землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге
- ЕК выделит Турции и Сирии деньги на восстановление после землетрясений
- Играющие за ФК «Зенит» бразильцы получили российские паспорта
- Российские силы уничтожили 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
- Путин потребовал оперативно пресекать попытки «раскачать» общество
- Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
- Подмосковной пенсионерке удалили 45-килограммовую опухоль
- Четверо солдат ВСУ погибли в учебном центре под Черниговом из-за разрыва снаряда
- Путин: Страны Африки стремятся проводить независимую политику
- СМИ: В Нидерландах на танке возле музея нарисовали символ Z в поддержку спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru