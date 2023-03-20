ЕК выделит Турции и Сирии деньги на восстановление после землетрясений

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на восстановление после землетрясений Турции будет выделен кредит на один млрд евро, сообщает ТАСС.

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Выступая в Брюсселе она отметила, что Сирия также получит деньги на гуманитарную помощь и первоначальное восстановление - Еврокомиссия выделит ей 108 млн евро

«Помимо этого, страны Евросоюза и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы», - добавила она.

Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесённый республике землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЕврокомиссияГуманитарная ПомощьСирияТурция

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