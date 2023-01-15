Счастливый случай? На месте авиакатастрофы в Непале обнаружили выживших пассажиров
Двое выживших непальцев найдены на месте катастрофы пассажирского самолета в Непале. В числе пассажиров рейса также были четверо россиян.
На месте крушения пассажирского самолета непальских авиалиний Yeti Airlines в Непале обнаружили двух выживших. Они находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.
«Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», - отметил собеседник агентства.
Выжившие госпитализированы, сообщают представители администрации района Каски в Непале, где потерпел крушение самолет.
Российский посол в Непале Алексей Новиков подтвердил, что в авиакатастрофе погибли четверо граждан России.
«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян», - передает ТАСС.
По данным AFP News Agency, появились первые официальные данные о погибших
«Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале на странице агентства в Twitter.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета под городом Покхара.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
В распоряжении «Известий» оказались кадры с места крушения пассажирского самолета в Непале.
На них видно скопление большого числа людей. Среди них представители экстренных служб и силовых структур, местные жители. На кадрах видны обломки лайнера. Остатки самолета находятся в глубоком рве, образовавшемся в результате катастрофы, которая произошла вблизи жилых кварталов.
Из-под обломков извлекли тела минимум 40 человек, летевших бортом.
По данным агентства ANI в Twitter, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в связи с крушением самолета созывает экстренное заседание кабинета министров.
Власти Непала объявили 16 января, понедельник, днем траура. Решение принято в связи с многочисленными жертвами при крушении самолета авиакомпании Yeti Airlines. Об этом сообщает непальская газета The Kathmandu Post.
Крушение воздушного судна произошло при взлете. Телеканал News18 сообщил о гибели всех 72 человек, летевших бортом воздушного судна, в их числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 государств - граждане РФ, Индии, Франции, Аргентины и Ирландии.
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