Счастливый случай? На месте авиакатастрофы в Непале обнаружили выживших пассажиров

«Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», - отметил собеседник агентства.

Выжившие госпитализированы, сообщают представители администрации района Каски в Непале, где потерпел крушение самолет.

Российский посол в Непале Алексей Новиков подтвердил, что в авиакатастрофе погибли четверо граждан России.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян», - передает ТАСС.

По данным AFP News Agency, появились первые официальные данные о погибших

«Подтверждено, что 29 человек погибли при катастрофе в Непале, некоторые выжили», — говорится в материале на странице агентства в Twitter.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета под городом Покхара.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.