Российский посол подтвердил гибель российских пассажиров в Непале

Ранее телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, летевшие на самолете в Покхару из Катманду, разбившегося в Непале, погибли.

По различным данным всего на самолете летели от 68 до 72 человек. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря авиакопании Yeti Airlines, использовавшая разбившийся ATR 72, передает, что в самолете находились два младенца и 10 иностранцев.

В данный момент ведутся спасательные работы с участием представителей сил безопасности и местных волонтеров, сообщает RT. Аэропорт временно закрыт, пишет Газета.ru.

15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт.



