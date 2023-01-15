Российский посол подтвердил гибель российских пассажиров в Непале
Российский посол в Непале Алексей Новиков подтвердил, что в авиакатастрофе самолета погибли четверо граждан России, сообщает ТАСС.
Ранее телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, летевшие на самолете в Покхару из Катманду, разбившегося в Непале, погибли.
По различным данным всего на самолете летели от 68 до 72 человек. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря авиакопании Yeti Airlines, использовавшая разбившийся ATR 72, передает, что в самолете находились два младенца и 10 иностранцев.
В данный момент ведутся спасательные работы с участием представителей сил безопасности и местных волонтеров, сообщает RT. Аэропорт временно закрыт, пишет Газета.ru.
15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт.
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