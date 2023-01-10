Появились снимки последствий крушения Ан-2 в НАО
Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки последствий крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает «РЕН ТВ».
На фотографиях видно, что самолет превратился в груду металла.
Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение. Самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все технические осмотры и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Появились снимки последствий крушения Ан-2 в НАО
- Бастрыкин поручил расследовать смерть четырехмесячного ребенка в Башкирии
- Названа возможная причина жесткой посадки Ан-2
- В Латвии могут усложнить переезд россиян в страну
- Сбербанк с 10 января повысил ставки по ипотеке
- Небензя ответил на идею Киева организовать трибунал по Украине
- По всей Украине введено ограничение на потребление электричества
- В Госдуме попросили генпрокурора оценить слова Меладзе
- Росавиация не подтвердила данные об отмене режима ограничения полетов
- Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Индонезии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru