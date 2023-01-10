Появились снимки последствий крушения Ан-2 в НАО

Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки последствий крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает «РЕН ТВ».

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На фотографиях видно, что самолет превратился в груду металла.

Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение. Самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все технические осмотры и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Магаданской области
ТЕГИ:Крушение СамолётаСамолетыАн-2
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