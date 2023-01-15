СМИ: Все пассажиры разбившегося лайнера в Непале погибли
Пассажиры и члены экипажа, летевшие на самолете в Покхару из Катманду, разбившегося в Непале, погибли. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
По данным издания The Himalayan Times, спасатели уже обнаружили на месте катастрофы 32 тела.
«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолёта Yeti в Покхаре», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту самолета находились четверо россиян, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство.
«По предварительной информации, на борту этого самолёта находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — отметили в посольстве.
По различным данным всего на самолете летели от 68 до 72 человек. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря авиакопании Yeti Airlines, использовавшая разбившийся ATR 72, передает, что в самолете находились два младенца и 10 иностранцев.
В данный момент ведутся спасательные работы с участием представителей сил безопасности и местных волонтеров, сообщает RT. Аэропорт временно закрыт, пишет Газета.ru.
15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт.
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