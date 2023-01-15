СМИ: Все пассажиры разбившегося лайнера в Непале погибли

По данным издания The Himalayan Times, спасатели уже обнаружили на месте катастрофы 32 тела.

«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолёта Yeti в Покхаре», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета находились четверо россиян, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

«По предварительной информации, на борту этого самолёта находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — отметили в посольстве.

По различным данным всего на самолете летели от 68 до 72 человек. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря авиакопании Yeti Airlines, использовавшая разбившийся ATR 72, передает, что в самолете находились два младенца и 10 иностранцев.

В данный момент ведутся спасательные работы с участием представителей сил безопасности и местных волонтеров, сообщает RT. Аэропорт временно закрыт, пишет Газета.ru.

15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт.

