Сбой в базах ГИБДД объяснили переходом на новую систему

Технический сбой, произошедший в базах российской Госавтоинспекции, связан с переходом на новую систему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там уточнили, что обновления стали внедрять с начала декабря.

Во вторник, 12 декабря, сообщалось, что в связи со сбоем в работе информационных ресурсов предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлено.