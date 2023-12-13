Сбой в базах ГИБДД объяснили переходом на новую систему

Технический сбой, произошедший в базах российской Госавтоинспекции, связан с переходом на новую систему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там уточнили, что обновления стали внедрять с начала декабря.

Во вторник, 12 декабря, сообщалось, что в связи со сбоем в работе информационных ресурсов предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлено.

Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Подмосковье приостановили из-за сбоя

Позже появилась информация, что эти услуги пока можно получить только в подразделениях ГИБДД, находящихся во флагманских многофункциональных центрах столицы.

Аналогичная проблема зафиксирована в базах ГИБДД Подмосковья.

Ранее проблемы в системе ГИБДД возникли в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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