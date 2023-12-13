Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Подмосковье приостановили из-за сбоя
Регистрация автомобилей и выдача водительских прав в Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в региональном МВД.
В ведомстве отметили, что оказание услуг будет возобновлено после устранения всех последствий сбоя.
Накануне из-за технического сбоя в ГИБДД была приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских прав в Москве. Ранее аналогичные проблемы возникла в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.
Тогда вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предложил ГИБДД передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) ответственность за работу внутренних электронных систем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru