Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Подмосковье приостановили из-за сбоя

Регистрация автомобилей и выдача водительских прав в Московской области временно приостановлена из-за технического сбоя, сообщили в региональном МВД.

МВД устранило масштабный сбой в работе информресурсов ГИБДД

В ведомстве отметили, что оказание услуг будет возобновлено после устранения всех последствий сбоя.

Накануне из-за технического сбоя в ГИБДД была приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских прав в Москве. Ранее аналогичные проблемы возникла в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.

Тогда вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предложил ГИБДД передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) ответственность за работу внутренних электронных систем.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Московская ОбластьГИБДДВодительское Удостоверение

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