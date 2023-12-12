ГИБДД Москвы частично восстановила выдачу водительских прав после сбоя

Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав частично возобновили после технического сбоя. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

Там отметили, что пока сделать это можно в подразделениях ГАИ, которые находятся во флагманских многофункциональных центрах.

Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Москве приостановили из-за сбоя

О сбое в работе информационных ресурсов ГИБДД стало известно во вторник, 12 декабря, утром.

Ранее аналогичные проблемы возникла в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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