ГИБДД Москвы частично восстановила выдачу водительских прав после сбоя
Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав частично возобновили после технического сбоя. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.
Там отметили, что пока сделать это можно в подразделениях ГАИ, которые находятся во флагманских многофункциональных центрах.
О сбое в работе информационных ресурсов ГИБДД стало известно во вторник, 12 декабря, утром.
Ранее аналогичные проблемы возникла в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru