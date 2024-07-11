Сбит летевший на Москву беспилотник

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

Это произошло в Ступинском городском округе. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что в результате атаки частично обесточены Белгородский Грайворон и два села, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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