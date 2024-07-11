Сбит летевший на Москву беспилотник
11 июля 202406:37
Российские силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
Это произошло в Ступинском городском округе. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.
На месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее стало известно, что в результате атаки частично обесточены Белгородский Грайворон и два села, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru