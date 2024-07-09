Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

Российские средства ПВО предотвратили новую попытку украинской армии нанести удар по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над пятью регионами России уничтожили 38 украинских беспилотников

По данным ведомства, два беспилотника ВСУ были сбиты около 17:20 по местному времени дежурными военными. Других подробностей происшествия ведомство не уточняет.

Ранее восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской и Белгородской областями.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссияСпецоперацияПВО

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