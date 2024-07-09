Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

По данным ведомства, два беспилотника ВСУ были сбиты около 17:20 по местному времени дежурными военными. Других подробностей происшествия ведомство не уточняет.

Ранее восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской и Белгородской областями.

