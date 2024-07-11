Гладков: В результате атаки частично обесточены Грайворон и два села

Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично находятся без электроснабжения после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома в города Грайворон. Повреждены два автомобиля. Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города и в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее один человек пострадал при обстреле Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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