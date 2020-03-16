Сбежавшую из больницы в Москве женщину с коронавирусом вернули обратно

Сообщается, что из больницы инфицированная пациента пришла домой. Сейчас уточняется круг лиц, с которыми она контактировала.

За нарушение карантинного режима женщину принудительно могут разместить на неопределенный срок в больнице, ей также может грозить уголовная ответственность.

Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook сообщил о побеге пациентки с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, передает RT.

Ранее российские психологи в эфире НСН объяснили, зачем нужен информационный детокс во время распространения коронавируса. В частности заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире он НСН напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.

