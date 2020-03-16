Сбежавшую из больницы в Москве женщину с коронавирусом вернули обратно
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину, больную коронавирусом, вернули в лечебное учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У женщины был выявлен коронавирус, но она покинула клинику в одних тапочках. Правоохранители нашли ее и отвезли обратно в больницу, пишет «Газета.ру».
Сообщается, что из больницы инфицированная пациента пришла домой. Сейчас уточняется круг лиц, с которыми она контактировала.
За нарушение карантинного режима женщину принудительно могут разместить на неопределенный срок в больнице, ей также может грозить уголовная ответственность.
Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook сообщил о побеге пациентки с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, передает RT.
Ранее российские психологи в эфире НСН объяснили, зачем нужен информационный детокс во время распространения коронавируса. В частности заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире он НСН напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- СМИ: США начнут клинические испытания вакцины от коронавируса 16 марта
- «Никакой солидарности!»: Кричевский раскритиковал «коронавирусный» план правительства
- Путин заявил, что России «плевать» на санкции США и ЕС
- Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом
- Сбежавшую из больницы в Москве женщину с коронавирусом вернули обратно