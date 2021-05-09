Самоубийца остался в живых после взрыва гранаты в руках

На видео, снятом из соседнего дома, с мужчиной ведут переговоры сотрудники полиции. Один из них пытается уговорить приморца убрать гранату. Однако мужчина выхватывает чеку. После это граната взрывается у него в руках.

Сотрудники полиции немедленно вызвали скорую, и медикам удалось спасти жертву самоподрыва.

По данным издания, до инцидента мужчина в неадекватном состоянии с ружьем на плече бродил по соседней улице. Сообщается, что кроме него при происшествии больше никто не пострадал.

Ранее стало известно, что запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ в одной из школ Хасавюрта (Дагестан), передает пресс-служба СК по региону.

