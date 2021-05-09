Самоубийца остался в живых после взрыва гранаты в руках
Житель города Спасск-Дальний Приморского края выжил после взрыва гранаты в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На видео, снятом из соседнего дома, с мужчиной ведут переговоры сотрудники полиции. Один из них пытается уговорить приморца убрать гранату. Однако мужчина выхватывает чеку. После это граната взрывается у него в руках.
Сотрудники полиции немедленно вызвали скорую, и медикам удалось спасти жертву самоподрыва.
По данным издания, до инцидента мужчина в неадекватном состоянии с ружьем на плече бродил по соседней улице. Сообщается, что кроме него при происшествии больше никто не пострадал.
Ранее стало известно, что запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ в одной из школ Хасавюрта (Дагестан), передает пресс-служба СК по региону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
- Самоубийца остался в живых после взрыва гранаты в руках
- Американский историк развенчал распространенные мифы о Второй мировой войне
- В Индии медики регистрируют вспышку «черной плесени» на фоне коронавируса
- Генерал передал впечатления Путина и Шойгу о параде Победы
- Омский медик из больницы, где лечили Навального, пропал без вести
- В Москве стартовал «Бессмертный полк онлайн»
- Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»
- Жесткая посадка легкомоторного самолёта в Татарстане привела к гибели двух человек
- Победа без границ. 9 мая отмечают во всем мире
- В День Победы тележурналист Евгений Попов предложил увековечить память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru