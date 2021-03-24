Граната взорвалась в руках у школьного учителя ОБЖ в Дагестане

Запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ в одной из школ Хасавюрта (Дагестан), передает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что взрыв произошел во время демонстрации откручивания запала при разборе гранаты. У учителя оторвало четыре фаланги пальцев, пострадавших среди учеников нет.

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Начальник управления образования города Абакар Абакаров сообщил, что учитель осознанно повернулся к ученикам спиной и крепко сжал запал в руках, чтобы при взрыве никто не пострадал.

Как сообщает министерство образованию Дагестана, учебные гранаты были переданы в школу в 2001 году Военным комиссариатом. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 120 тысяч рублей и исправительные работы до года, а также арест до 3 месяцев.



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