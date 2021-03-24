Граната взорвалась в руках у школьного учителя ОБЖ в Дагестане

Запал от учебной гранаты взорвался в руках у учителя во время урока ОБЖ в одной из школ Хасавюрта (Дагестан), передает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что взрыв произошел во время демонстрации откручивания запала при разборе гранаты. У учителя оторвало четыре фаланги пальцев, пострадавших среди учеников нет.