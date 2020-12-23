Полиция проверяет сообщение о взрыве гранаты на юго-западе Москвы
Полиция проверяет информацию о взрыве гранаты и двух пострадавших из-за этого на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, преступник в маске бросил гранату в двоих людей. В результате оба госпитализированы с травмами, агентство передает, что пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.
Информация о происшествии и детали уточняются. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают сотрудники полиции.
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