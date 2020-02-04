Самолет в Уфе выкатился за пределы взлетной полосы при выруливании на старт
Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы. Инцидент произошел утром во вторник при выруливании на старт, сообщает РЕН ТВ.
На борту лайнера находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал в результате произошедшего, передают argumenti.ru. Самолет выполнят рейс Уфа – Внуково.
После инцидента воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта. В результате рейс был задержан примерно на три часа. Аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в мадридском аэропорту. У лайнера было повреждено шасси. Чтобы сесть в аэропорту вылета судну пришлось четыре часа кружить над Мадридом, чтобы выработать топливо. Никто не пострадал.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет в Уфе выкатился за пределы взлетной полосы при выруливании на старт
- В возрасте 89 лет умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин
- Коллекторов решили зашифровать
- Минфин Хакасии сообщил об отсутствии денег на школы и детские сады
- Роспотребнадзор рассказал о способах избежать рак