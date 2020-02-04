Самолет в Уфе выкатился за пределы взлетной полосы при выруливании на старт

После инцидента воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта. В результате рейс был задержан примерно на три часа. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в мадридском аэропорту. У лайнера было повреждено шасси. Чтобы сесть в аэропорту вылета судну пришлось четыре часа кружить над Мадридом, чтобы выработать топливо. Никто не пострадал.

