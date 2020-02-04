Самолет в Уфе выкатился за пределы взлетной полосы при выруливании на старт

4 февраля 202008:47

Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы. Инцидент произошел утром во вторник при выруливании на старт, сообщает РЕН ТВ.

На борту лайнера находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал в результате произошедшего, передают argumenti.ru. Самолет выполнят рейс Уфа – Внуково.

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После инцидента воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта. В результате рейс был задержан примерно на три часа. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в мадридском аэропорту. У лайнера было повреждено шасси. Чтобы сесть в аэропорту вылета судну пришлось четыре часа кружить над Мадридом, чтобы выработать топливо. Никто не пострадал.

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ФОТО: pixabay.com
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