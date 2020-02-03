В Мадриде аварийную посадку совершил лайнер Air Canada

Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность, которую пилоты обнаружили почти сразу после взлета из испанской столицы. У самолета при взлете повредилось шасси.

Самолет вернулся в аэропорт после того, как на протяжении четырех часов на низкой высоте летал над Мадридом, вырабатывая топливо. По данным агентства, самолет приземлился благополучно.

На борту находилось 128 человек, никто не пострадал. Пассажиры вылетят в Торонто на другом самолете.

