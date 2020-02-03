Пилоты самолета рейса Париж-Москва подрались

Вылет самолета авиакомпании Air France из Парижа в Москву был задержан из-за драки пилотов. О происшествии на борту рассказал один из пассажиров рейса Кирилл фон Хоффман, сообщает «Пятый канал».

По словам Хоффмана, после того, как лайнер начал выруливать на ВПП, из кабины пилотов послышалась какая-то ругань и пассажирам объявили, что самолет полетит только после замены экипажа. Самолет подали обратно к терминалу, сообщает Ura.ru.

После того, как поменяли экипаж, самолет взлетел, однако вскоре снова вернулся в Париж из-за того, что на борту было холодно, пассажирам стало трудно дышать.

Летевшие этим рейсом в результате отправились в российскую столицу на другом самолете, передает РИА ФАН. По словам Хоффмана, многие в итоге опоздали на стыковочные рейсы.

Ранее сегодня сообщалось, что аэропорт в Томске возобновил работу в обычном режиме после аварийной посадки самолета, у которого сломались шасси.

