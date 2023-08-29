Самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем

Сегодня около 12 часов ВС РФ пресекли попытку террористической атаки беспилотником самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом

Беспилотник уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря.

Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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