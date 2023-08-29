Самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем
29 августа 202312:40
Сегодня около 12 часов ВС РФ пресекли попытку террористической атаки беспилотником самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Беспилотник уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря.
Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru