Советник офиса Нетаньяху считает несправедливым заявление стран по сектору Газа

Советник канцелярии главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман назвал в Telegram призыв стран к немедленному прекращению боевых действий в Газе несправедливым.

Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта

По его словам, это является заблуждением. При этом политик указал, что Израиль уважает международные усилия по прекращению огня и освобождению заложников. Однако Гендельман омтетил, что заявление стран негативно повлияет на ход конфликта и лишь приведет к его затягиванию.

Ранее стало известно, что количество погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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