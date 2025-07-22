Советник офиса Нетаньяху считает несправедливым заявление стран по сектору Газа

По его словам, это является заблуждением. При этом политик указал, что Израиль уважает международные усилия по прекращению огня и освобождению заложников. Однако Гендельман омтетил, что заявление стран негативно повлияет на ход конфликта и лишь приведет к его затягиванию.

Ранее стало известно, что количество погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

