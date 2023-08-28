Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом
28 августа 202312:02
Российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым, сообщили в Минобороны России.
Сегодня утром губернатор региона Сергей Аксенов сообщал, что на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.
Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru