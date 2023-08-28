Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом

Среди запускаемых Украиной БПЛА до цели долетают 35-40% Правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС Средняя ставка по потребкредитам в российских банках за неделю выросла почти до 21% Депутаты от ЛДПР предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей