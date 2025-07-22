СМИ: Взятка в виде строительства бани для экс-жены Иванова оценивается в 56 млн рублей

Фомин в ходе допроса заявил о чистосердечном признании. По его словам, в обмен на покровительство от Иванова для его бывшей супруги были построены баня и котельная. Обвинение о получении взятки Иванову на данный момент не предъявили.

Ранее стало известно, что бывшему замглавы Минобороны Иванову готовятся предъявить ещё два обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

