СМИ: Взятка в виде строительства бани для экс-жены Иванова оценивается в 56 млн рублей
Следственный комитет России оценил в 56 миллионов рублей взятку в виде строительства бани и котельной для бывшей жены экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова от совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина, сообщает ТАСС.
Фомин в ходе допроса заявил о чистосердечном признании. По его словам, в обмен на покровительство от Иванова для его бывшей супруги были построены баня и котельная. Обвинение о получении взятки Иванову на данный момент не предъявили.
Ранее стало известно, что бывшему замглавы Минобороны Иванову готовятся предъявить ещё два обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru