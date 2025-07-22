Над Тульской областью сбили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Тульской области, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

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Дроны были уничтожены минувшей ночью, добавил губернатор.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью были сбиты украинские дроны над Миллерово, Ростовом-на-Дону, Донецком и Азовском районом, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиТульская ОбластьПВО

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