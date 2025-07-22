Над Тульской областью сбили три беспилотника ВСУ
22 июля 202507:08
Российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Тульской области, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Дроны были уничтожены минувшей ночью, добавил губернатор.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью были сбиты украинские дроны над Миллерово, Ростовом-на-Дону, Донецком и Азовском районом, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru