Над Тульской областью сбили три беспилотника ВСУ

Дроны были уничтожены минувшей ночью, добавил губернатор.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.



Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью были сбиты украинские дроны над Миллерово, Ростовом-на-Дону, Донецком и Азовском районом, напоминает «Свободная пресса».

