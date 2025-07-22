Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес Москвы

По словам политика, руку к этому приложил и другой его предшественник — Джо Байден, а также бывшая конкурентка на выборах Хиллари Клинтон. Трамп назвал это преступлением века. «Неопровержимые доказательства. Серьёзная угроза нашей стране!!!», — отметил президент.

По словам главы Белого дома, специалисты выступили о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и «бандитов», которые были уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

