Конгрессмен: Трамп начал угрожать России из-за своей жены

Американский президент Дональд Трамп начал угрожать Москве из-за своей супруги Мелании, сообщает Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

В США заявили, что не уверены в прекращении огня на Украине в ближайшие 50 дней

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — заявил парламентарий.

Отмечается, что жена главы государства каждый день рассказывает Трампу о произошедшем на Украине.

Президент США поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако в случае отсутствия прогресса по соглашению о прекращении огня готов ввести жесткие торговые ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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