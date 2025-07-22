Конгрессмен: Трамп начал угрожать России из-за своей жены

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — заявил парламентарий.

Отмечается, что жена главы государства каждый день рассказывает Трампу о произошедшем на Украине.

Президент США поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако в случае отсутствия прогресса по соглашению о прекращении огня готов ввести жесткие торговые ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

