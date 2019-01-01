Самолет «Аэрофлота» из Калининграда подал сигнал бедствия
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 1001 из Калининграда в Москву, подал сигнал тревоги, который зафиксировала система отслеживания полетов гражданских самолетов FlightRadar.
Отметим, что зафиксированный сигнал 7700 означает, что на борту авиасудна случилась нештатная ситуация. Это могло произойти из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров или срабатывания аварийного сигнала.
Как отмечает Ura.ru, на момент поступления сигнала диспетчерам самолет Boeing 737 находился в небе 40 минут.
При этом согласно информации онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», самолет продолжил полет и должен был совершить посадку в 11:04 по московскому времени.
Ранее с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошёл очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.
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