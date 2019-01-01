Самолет «Аэрофлота» из Калининграда подал сигнал бедствия

Как отмечает Ura.ru, на момент поступления сигнала диспетчерам самолет Boeing 737 находился в небе 40 минут.

При этом согласно информации онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», самолет продолжил полет и должен был совершить посадку в 11:04 по московскому времени.

Ранее с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошёл очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.

