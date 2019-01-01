Вассерман переложил вину за трагедию в Шереметьеве с пилотов на «Аэрофлот»
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ назвали главной версией трагедии в Шереметьеве ошибку пилотов
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, в которой погиб 41 человек, является ошибка пилотов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.
Анатолий Вассерман: «Да, действительно, с моей точки зрения, пилоты вели машину не лучшим образом. Но, на мой взгляд, виновны в этом не пилоты. Виновны авиакомпании, которые прямо предписывают вести большую часть полета в режиме автопилота, так что пилоты просто не могут потренироваться даже в простейшем полете по прямой, не то что в сложных маневрах. Авиакомпании сокращают программы по обучению пилотированию в аварийных условиях. Авиакомпании экономят, но нельзя экономить на безопасности, нельзя экономить на обучении», - подчеркнул публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Российская писательница заявила, что Сталин помогал Гитлеру устроить блокаду Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Анатолий Вассерман: «Надо сказать, что это – не оригинальная мысль. Еще во время самой блокады немецкие пропагандисты очень любили развивать в своих листовках мысль о том, что «ваш Сталин бросил вас на произвол судьбы». Думаю, Геббельс мог бы порадоваться, что его листовки читают и через 70 с лишним лет», - заявил публицист НСН.
В России хотят запретить пластиковую посуду
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство готовит проект закона, запрещающего использовать одноразовую пластиковую посуду.
Анатолий Вассерман: «Недавно такое же решение принял Европейский Союз. А поскольку экономический блок правительства у нас состоит исключительно из людей, которые свято верят, что европейцы умнее, все европейские ошибки у нас стараются повторить. Конечно же, одноразовая посуда может загрязнять окружающую среду, но она настолько удобна, что по доброй воле люди от нее не откажутся»,- рассказал НСН публицист Анатолий Вассерман.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.