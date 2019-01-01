Вассерман переложил вину за трагедию в Шереметьеве с пилотов на «Аэрофлот»

Анатолий Вассерман: «Да, действительно, с моей точки зрения, пилоты вели машину не лучшим образом. Но, на мой взгляд, виновны в этом не пилоты. Виновны авиакомпании, которые прямо предписывают вести большую часть полета в режиме автопилота, так что пилоты просто не могут потренироваться даже в простейшем полете по прямой, не то что в сложных маневрах. Авиакомпании сокращают программы по обучению пилотированию в аварийных условиях. Авиакомпании экономят, но нельзя экономить на безопасности, нельзя экономить на обучении», - подчеркнул публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

