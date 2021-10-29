Салон массажных кресел «YAMAGUCHI» в Moscow City могут закрыть за нарушение режима «нерабочих дней»
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов заявил, что салону массажных кресел «YAMAGUCHI», который работал на территории Moscow City, грозит штраф или приостановление деятельности за нарушение режима «нерабочих дней», сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, сотрудники ОАТИ установили, что администрация данного заведения не приняла мер по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований, за что юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
«В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток», - добавил Михайлов.
Ранее специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе столицы (ВАО) Мурад Алискандиев заявил, что кальянная сети «Мята Lounge» на ул. Стромынка была опечатана за нарушение антиковидных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru