Салон массажных кресел «YAMAGUCHI» в Moscow City могут закрыть за нарушение режима «нерабочих дней»

По его словам, сотрудники ОАТИ установили, что администрация данного заведения не приняла мер по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований, за что юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

«В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток», - добавил Михайлов.

Ранее специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе столицы (ВАО) Мурад Алискандиев заявил, что кальянная сети «Мята Lounge» на ул. Стромынка была опечатана за нарушение антиковидных мер.

