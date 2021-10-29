Кальянную «Мята Lounge» в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

Специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе столицы (ВАО) Мурад Алискандиев заявил, что кальянная сети «Мята Lounge» на ул. Стромынка продолжает нарушать антиковидные меры, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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По его словам, нарушения мер профилактики коронавируса были выявлены в ходе контроля за проведением противоэпидемических мероприятий. В частности, в заведении отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия.

«Ранее кальянная уже была опечатана за аналогичные нарушения. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Заведение опечатано повторно», - отметил Алискандиев.

Он добавил, что за выявленные нарушения кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНарушенияМоскваРоспотребнадзор
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