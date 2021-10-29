Кальянную «Мята Lounge» в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

По его словам, нарушения мер профилактики коронавируса были выявлены в ходе контроля за проведением противоэпидемических мероприятий. В частности, в заведении отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия.

«Ранее кальянная уже была опечатана за аналогичные нарушения. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Заведение опечатано повторно», - отметил Алискандиев.

Он добавил, что за выявленные нарушения кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.