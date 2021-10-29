Кальянную «Мята Lounge» в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер
Специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе столицы (ВАО) Мурад Алискандиев заявил, что кальянная сети «Мята Lounge» на ул. Стромынка продолжает нарушать антиковидные меры, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, нарушения мер профилактики коронавируса были выявлены в ходе контроля за проведением противоэпидемических мероприятий. В частности, в заведении отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия.
«Ранее кальянная уже была опечатана за аналогичные нарушения. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Заведение опечатано повторно», - отметил Алискандиев.
Он добавил, что за выявленные нарушения кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией
- «Не можем прощать долги»: Песков о переговорах с Молдавией по поставкам газа
- Песков прокомментировал задержание депутата от КПРФ Рашкина
- СК допросит Малахова из-за пропажи Светличной
- СМИ предупредили о росте цен на медизделия в 2022 году
- В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от коронавируса в регионах
- Врач-педиатр предупредил об опасности колбасы и икры для детей
- ФСБ разгромила ячейку праворадикалов в Бурятии
- OMV: Первая нитка «Северного потока-2» готова к запуску
- Криптовалюта эфир пробила рекордные $4400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru