Собянин рассказал об эффекте от нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эффект от нерабочих дней можно будет оценить после их окончания.

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«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни», - отметил градоначальник.

Глава столицы выразил надежду, что после нерабочих дней столица «будет нормально работать и жить обычной жизнью».

Ранее Собянин в своем блоге написал, что нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября следует использовать с максимальной пользой для себя и семьи, чтобы отдохнуть и заодно спасти жизни людей, а затем вернуться к обычной жизни, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусКарантинСергей СобянинМосква
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