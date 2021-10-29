Собянин рассказал об эффекте от нерабочих дней
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эффект от нерабочих дней можно будет оценить после их окончания.
«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни», - отметил градоначальник.
Глава столицы выразил надежду, что после нерабочих дней столица «будет нормально работать и жить обычной жизнью».
Ранее Собянин в своем блоге написал, что нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября следует использовать с максимальной пользой для себя и семьи, чтобы отдохнуть и заодно спасти жизни людей, а затем вернуться к обычной жизни, сообщает «Свободная пресса».
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