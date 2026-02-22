Стоимость въездной визы в Египет вырастет до $30 с 1 марта
С 1 марта 2026 года въездная виза для туристов в Египет, включая граждан России, подорожает на 20% — с 25 до 30 долларов США. Об этом сообщает египетское издание Cairo 24 со ссылкой на официальный документ Палаты туристических компаний и агентств страны.
Повышение коснётся в первую очередь туристов, прибывающих в международные аэропорты Каира и Хургады — именно там оформляется стандартная виза по прибытии. Для отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе правила остаются прежними - при въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха по-прежнему будет действовать бесплатный «синайский штамп» на 15 дней. Однако если турист решит выехать за пределы региона (например, в Хургаду, Каир или Луксор), придётся оплатить полноценную визу.
Напомним, что осенью 2025 года в Египте активно обсуждалось более резкое повышение стоимости визы — до 45 долларов. Законопроект даже прошёл парламент, но в итоге его не реализовали.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что Египет рискует потерять часть российских туристов из-за дорогих виз, это будет существенно для тех, кто предпочитал недорогой отдых в отелях двух-трех звезд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
