Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ
Российские средства ПВО за 4 часа уничтожили 130 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 16:00 до 20:00 мск 22 февраля. Больше всего БПЛА самолетного типа было сбито над территорией Брянской области - 65 единиц. Еще 26 были ликвидированы над Московским регионом, в том числе 10, летевших на Москву. Кроме того, 20 дронов были сбиты над Белгородской областью, 14 над Калужской, 4 - над Тверской и один над Тульской.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
