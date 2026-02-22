Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 16:00 до 20:00 мск 22 февраля. Больше всего БПЛА самолетного типа было сбито над территорией Брянской области - 65 единиц. Еще 26 были ликвидированы над Московским регионом, в том числе 10, летевших на Москву. Кроме того, 20 дронов были сбиты над Белгородской областью, 14 над Калужской, 4 - над Тверской и один над Тульской.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».