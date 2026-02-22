Орбан: Украина затягивает конфликт для получения финансирования

По словам Орбана, если война завершится, то и финансирование остановится, а планы Украины предполагают, чтобы боевые действия не прекращались.

Кроме того, политик отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия не планируют тратить миллиарды евро на поддержку чужого конфликта, поскольку в этих странах доминирует разумный подход.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать любые санкции Евросоюза против России, пока Украина не восстановит транзит нефти через трубопровод "Дружба", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».