Орбан: Украина затягивает конфликт для получения финансирования
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении конфликта, поскольку его завершение приведёт к прекращению финансовой поддержки Украины. Об этом Орбан написал в соцсети X.
По словам Орбана, если война завершится, то и финансирование остановится, а планы Украины предполагают, чтобы боевые действия не прекращались.
Кроме того, политик отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия не планируют тратить миллиарды евро на поддержку чужого конфликта, поскольку в этих странах доминирует разумный подход.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать любые санкции Евросоюза против России, пока Украина не восстановит транзит нефти через трубопровод "Дружба", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
