Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии

В итоговом медальном зачёте уверенную победу одержала Норвегия с рекордными 41 медалью: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Норвежцы установили новые олимпийские рекорды по количеству золотых наград и общему числу медалей на одних зимних Играх.

На втором месте расположились США с 33 медалями (12-12-9). Тройку лидеров замкнули Нидерланды - 20 наград (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых).

Российские спортсмены (выступавшие в нейтральном статусе) завоевали на этих Играх одну серебряную медаль. Её принёс ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым в спринте.

