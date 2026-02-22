Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии (Милан-Кортина) подошли к концу. Последним аккордом турнира стал финальный матч мужского хоккейного турнира, в котором сборная США в овертайме обыграла Канаду.
В итоговом медальном зачёте уверенную победу одержала Норвегия с рекордными 41 медалью: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Норвежцы установили новые олимпийские рекорды по количеству золотых наград и общему числу медалей на одних зимних Играх.
На втором месте расположились США с 33 медалями (12-12-9). Тройку лидеров замкнули Нидерланды - 20 наград (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых).
Российские спортсмены (выступавшие в нейтральном статусе) завоевали на этих Играх одну серебряную медаль. Её принёс ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым в спринте.
