СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА
Более 100 рейсов задержано или отменено в Москве на фоне массовой атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, наибольшие проблемы зафиксированы в Шереметьево - здесь задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, в том числе по популярным направлениям - Санкт-Петербург, Уфа и Стамбул. В Домодедово задерживаются около 20 самолётов.
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились Росавиацией несколько раз в течение дня из-за угрозы БПЛА.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 20 бпла летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК
- Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии
- Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ
- СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА
- Орбан: Украина затягивает конфликт для получения финансирования
- Стоимость въездной визы в Египет вырастет до $30 с 1 марта
- Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла ОИ
- Сальдо: Два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области
- Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву
- Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля