СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА

Более 100 рейсов задержано или отменено в Москве на фоне массовой атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву

По данным SHOT, наибольшие проблемы зафиксированы в Шереметьево - здесь задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, в том числе по популярным направлениям - Санкт-Петербург, Уфа и Стамбул. В Домодедово задерживаются около 20 самолётов.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились Росавиацией несколько раз в течение дня из-за угрозы БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 20 бпла летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

