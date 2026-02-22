СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА

По данным SHOT, наибольшие проблемы зафиксированы в Шереметьево - здесь задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, в том числе по популярным направлениям - Санкт-Петербург, Уфа и Стамбул. В Домодедово задерживаются около 20 самолётов.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились Росавиацией несколько раз в течение дня из-за угрозы БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 20 бпла летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

